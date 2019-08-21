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На въезде в Ростов загорелись торговые ларьки: видео

На въезде в Ростов загорелись торговые ларьки: видео
В Ростове спасатели ликвидируют пожар в торговых павильонах, расположенных на въезде в город. Возгорание началось около 16 часов 23 августа.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, загорелись два киоска на пересечении Шолохова и Малого Зеленого Кольца.
- В настоящее время спасатели локализовали пожар, - сообщили в спасательном ведомстве, - тушение продолжается.

В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна.

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