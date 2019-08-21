На въезде в Ростов загорелись торговые ларьки: видео



В Ростове спасатели ликвидируют пожар в торговых павильонах, расположенных на въезде в город. Возгорание началось около 16 часов 23 августа.



По данным пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, загорелись два киоска на пересечении Шолохова и Малого Зеленого Кольца.

- В настоящее время спасатели локализовали пожар, - сообщили в спасательном ведомстве, - тушение продолжается.



В МЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока не известна.



