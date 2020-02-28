Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове задержали парня, угрожавшего мужчине ножом ради наживы

В Ростове задержали парня, угрожавшего мужчине ножом ради наживы
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в разбое. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

Происшествие случилось в Кировском районе города. Местный житель позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По словам потерпевшего, в его квартиру пробрался неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать золотые украшения. Забрав драгоценности, он скрылся. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Подозреваемого удалось разыскать. Им оказался 28-летний парень. Находясь в подъезде, он увидел, что дверь одной из квартир не заперта, и зашёл внутрь, достав нож. Часть похищенного он успел продать.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемого заключили под стражу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.