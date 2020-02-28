В Ростове задержали парня, угрожавшего мужчине ножом ради наживы



В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в разбое. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.



Происшествие случилось в Кировском районе города. Местный житель позвонил в полицию и рассказал о преступлении. По словам потерпевшего, в его квартиру пробрался неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать золотые украшения. Забрав драгоценности, он скрылся. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.



Подозреваемого удалось разыскать. Им оказался 28-летний парень. Находясь в подъезде, он увидел, что дверь одной из квартир не заперта, и зашёл внутрь, достав нож. Часть похищенного он успел продать.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Подозреваемого заключили под стражу.