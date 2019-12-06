В Ростове налётчик с ножом ограбил продуктовый магазин



В Ростове задержали подозреваемого в разбое. Местный житель ограбил продуктовый магазин.



Нападение произошло на торговую точку, расположенную в Кировском районе донской столицы, 7 декабря. Мужчина ворвался в магазин и, угрожая продавцу ножом, потребовал отдать ему выручку. Сотрудник достал из кассы лежавшие там 20 тысяч рублей и передал грабителю. С добычей злоумышленник скрылся.



Потерпевший тут же позвонил в полицию. Прибывшим сотрудникам он описал грабителя. Вскоре по приметам подозреваемого задержали.

- Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж и хранение наркотиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».