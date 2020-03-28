В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на 92-летнюю пенсионерку

Подозреваемого в разбое задержали в Ростовской области. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отдел полиции Целинского района обратилась 92-летняя женщина. Она рассказала, что ночью, когда она спала, в её дом пробрался неизвестный. Угрожая ножом, мужчина похитил из квартиры потерпевшей 48 тысяч рублей.



- Полицейские установили личность подозреваемого и вскоре задержали его, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Им оказался 54-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.



Похищенные деньги он успел потратить. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Разбой». Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.