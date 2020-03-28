Авторизация

Регистрация


  • USD 77.73
  • EUR 85.74
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на 92-летнюю пенсионерку

Подозреваемого в разбое задержали в Ростовской области. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции Целинского района обратилась 92-летняя женщина. Она рассказала, что ночью, когда она спала, в её дом пробрался неизвестный. Угрожая ножом, мужчина похитил из квартиры потерпевшей 48 тысяч рублей.

- Полицейские установили личность подозреваемого и вскоре задержали его, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Им оказался 54-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Похищенные деньги он успел потратить. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Разбой». Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.