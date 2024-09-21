Водитель грузовика не смог оспорить приговор за гибель двух монтажников в Ростове

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Ростовский областной суд оставил в силе приговор водителю КамАЗа, по вине которого погибли два монтажника. Ахмед Газибагандов будет отбывать восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.История берет свое начало 18 февраля 2021 года. Тогда Ахмед за рулем грузовика поехал на работу в алкогольном опьянении. На мосту Стачки он врезался в автовышку «ГАЗ-3307». В этот момент в люльке находились двое рабочих, которые монтировали рекламный баннер. От удара они вылетели и упали с огромной высоты на железнодорожные пути. Мужчины получили травмы, не совместимые с жизнью.Оставшись под подпиской о невыезде, Ахмед Газибагандов скрылся от следствия. Задержать его удалось лишь в августе 2023 года. Спустя шесть месяцев состоялся суд, на котором мужчину признали виновным в гибели рабочих.Сторона защиты не согласилась с решением и попыталась его обжаловать. Однако сделать это не удалось.