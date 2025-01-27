Жители Ростова сообщили о наезде машины скорой помощи на курьера

Фото: Ростов.Ру

В Ростове жители сообщили о наезде машины скорой помощи на курьера. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 января около 23:00.Как утверждают очевидцы, доставщик еды попал под колеса медицинского автомобиля на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева. Якобы после этого за пострадавшим приехала другая машина скорой помощи, на которой его отвезли в больницу.Официальных комментариев о ДТП пока не было. Обстоятельства происшествия уточняются.