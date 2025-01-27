Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Жители Ростова сообщили о наезде машины скорой помощи на курьера

Жители Ростова сообщили о наезде машины скорой помощи на курьера
В Ростове жители сообщили о наезде машины скорой помощи на курьера. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 января около 23:00.

Как утверждают очевидцы, доставщик еды попал под колеса медицинского автомобиля на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева. Якобы после этого за пострадавшим приехала другая машина скорой помощи, на которой его отвезли в больницу.

Официальных комментариев о ДТП пока не было. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.