В Ростове в доме на Станиславского при пожаре мужчина надышался едким дымом

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростове-на-Дону 2 сентября произошел пожар в старинном доме №130 на улице Станиславского. Причиной возгорания стала непогашенная сигарета, которую закурил житель квартиры.Мужчина начал курить в помещении, и искры от сигареты попали на предметы и мебель. Это вызвало быстрое возгорание, которое распространилось на площадь в пять квадратных метров. Очевидцы вызвали пожарных.Прибывшие на место происшествия 10 спасателей оперативно ликвидировали огонь. Хозяин квартиры получил отравление угарным газом, но от медицинской помощи отказался, как уточнили в ГУ МЧС по региону.