В Ростове из-за непотушенной сигареты при пожаре пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета, в результате пострадал горожанин. Инцидент случился 30 декабря.На улице Лесопарковой в одном из домов 54-летний мужчина решил закурить. После этого он уснул, не потушив сигарету. Это привело к пожару в помещении.Соседи почувствовали сильный запах дыма и вызвали спасателей. К счастью, к этому времени хозяин горящего дома успел проснуться, однако надышался продуктами горения.На место происшествия прибыли 18 пожарных, которые смогли потушить огонь на площади 15 квадратных метров.Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, ростовчанина передали медикам.