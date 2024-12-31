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В Ростове из-за непотушенной сигареты при пожаре пострадал мужчина

В Ростове из-за непотушенной сигареты при пожаре пострадал мужчина
В Ростове произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета, в результате пострадал горожанин. Инцидент случился 30 декабря.

На улице Лесопарковой в одном из домов 54-летний мужчина решил закурить. После этого он уснул, не потушив сигарету. Это привело к пожару в помещении.

Соседи почувствовали сильный запах дыма и вызвали спасателей. К счастью, к этому времени хозяин горящего дома успел проснуться, однако надышался продуктами горения.

На место происшествия прибыли 18 пожарных, которые смогли потушить огонь на площади 15 квадратных метров.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, ростовчанина передали медикам.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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