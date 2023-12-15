В Ростовской области мужчина отравился угарным газом при пожаре

Фото: Ростов ру

В Волгодонске на Ленина произошел пожар в ночь на 15 декабря. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Огонь вспыхнул примерно в 2:40 на улице Ленина, 91. На место прибыли пожарные и обнаружили, что горит одна из комнат. Внутри находился мужчина. Он сильно надышался дымом и не мог самостоятельно выбраться. Специалисты вытащили его и передали врачам.С огнем боролись 19 спасателей на четырех единицах спецтехники. Пламя охватило 12 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось к 03:00.С отравлением угарным газом в больницу был доставлен 31-летний житель Волгодонска. Причина пожара уточняется.