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В Ростовской области мужчина отравился угарным газом при пожаре

В Ростовской области мужчина отравился угарным газом при пожаре
В Волгодонске на Ленина произошел пожар в ночь на 15 декабря. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул примерно в 2:40 на улице Ленина, 91. На место прибыли пожарные и обнаружили, что горит одна из комнат. Внутри находился мужчина. Он сильно надышался дымом и не мог самостоятельно выбраться. Специалисты вытащили его и передали врачам.

С огнем боролись 19 спасателей на четырех единицах спецтехники. Пламя охватило 12 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось к 03:00.

С отравлением угарным газом в больницу был доставлен 31-летний житель Волгодонска. Причина пожара уточняется.
Фото: Ростов ру
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