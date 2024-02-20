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В Белой Калитве при пожаре в квартире отравился угарным газом 52-летний мужчина

В Белой Калитве при пожаре в квартире отравился угарным газом 52-летний мужчина
В Белой Калитве при пожаре в квартире угарным газом отравился мужчина. ЧП случилось в ночь на 20 февраля на улице Геологической.

Возгорание началось примерно в 23:00 в доме № 1. Огонь охватил четыре квадратных метра. Вероятно, загорелись личные вещи или мебель в квартире. Для тушения пожара вызвали спасателей. На место происшествия приехали пять человек на одной автоцистерне. Огонь удалось ликвидировать примерно через 20 минут.

Владелец сгоревшей квартиры сильно надышался дымом. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что с отравлением угарным газом 52-летнего мужчину доставили в больницу.
Фото: Ростов ру
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