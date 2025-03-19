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На застройщика в Ростове завели уголовное дело за мошенничество

На застройщика в Ростове завели уголовное дело за мошенничество
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против директора строительной компании. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СК по региону.

По версии следствия, с 2023 по 2025 годы предприниматель заключал договоры с гражданами на строительство частных домов. Общая сумма составила 87 миллионов рублей. Однако после получения авансов он прекращал работы и скрывался.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве.
Фото: Ростов ру
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