В Ростове поезд сбил пешехода насмерть

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дон поезд сбил человека насмерть. ЧП случилось на пересечении улиц Шеболдаева и Нансена, о чем сообщили в социальных сетях.На опубликованных кадрах видно, что тело погибшего лежит рядом с рельсами. Вероятно, пешеход не соблюдал правила поведения на железнодорожных путях.Напомним, 23 сентября на перегоне Тарасовка – Глубокая грузовой поезд насмерть сбил уроженца Республики Коми. Предположительно, молодой человек был жителем города Ерва . Он не заметил приближающийся поезд и не успел среагировать, поэтому столкновения избежать не удалось.