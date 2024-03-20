Под Ростовом пассажирский поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

Фото: Rostov.ru

Под Ростовом пассажирский поезд по маршруту Москва - Нальчик насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла 19 марта в районе города Аксая около 08:00.Предварительно, мужчина шел вдоль ж/д путей на перегоне Кизитеринка - Александровка. Из-за громкой музыки в наушниках он не услышал приближающийся поезд. Машинист пытался предупредить пешехода и применил экстренное торможение. Однако столкновения не удалось избежать. Поезд сбил местного жителя. Он скончался от полученных травм на месте.- Причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.