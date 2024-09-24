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В Ростовской области поезд насмерть сбил 29-летнего жителя Республики Коми

В Ростовской области поезд насмерть сбил 29-летнего жителя Республики Коми
На перегоне Тарасовка – Глубокая грузовой поезд сбил насмерть жителя Республики Коми. ЧП произошло 23 сентября.

По предварительным данным, молодой человек приехал из города Ерва. Он не соблюдал правила поведения на железнодорожных путях. Он вышел на рельсы именно в тот момент, когда ему навстречу мчался поезд. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. После проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.
Фото: Rostov.ru
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