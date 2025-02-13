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Появились подробности ДТП в Ростове с машиной скорой помощи и маршруткой

Появились подробности ДТП в Ростове с машиной скорой помощи и маршруткой
В центре Ростова произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Авария случилась рано утром 13 февраля.

Около 07:45 по улице Московской, в районе дома № 62, ехала машина скорой помощи под управлением 57-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина на служебной машине не уступил дорогу маршрутке марки "Луидор". 64-летний водитель направлялся по маршруту № 31.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. В Госавтоинспекции сообщили, что пассажиры и медики не пострадали.
Фото: DonDay
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