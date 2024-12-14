В ДТП с участием скорой помощи в Ростова пострадали двое
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участие машины скорой помощи. Происшествие случилось 14 декабря.
Вечером скорая помощь выехала на вызов. Проезжая по улице Немировича-Данченко легковушка не уступила дорогу автомобилю для экстренной перевозки людей в мед учреждения. После чего последний опрокинулся на бок.
По словам очевидцев в ДТП пострадали водитель и фельдшер, находившейся в скорой помощи. Автомобилист иномарки остался невредим.