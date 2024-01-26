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В Ростове-на-Дону врачи спасли палец 48-летней женщине после укуса собаки

В Ростове-на-Дону врачи спасли палец 48-летней женщине после укуса собаки
В Ростове-на-Дону врачи сохранили 48-летней женщине палец после укуса собаки. Информацию об этом сообщили в Минздраве Ростовской области.

Женщина поступила с практически откушенной фалангой безымянного пальца. Пациентка рассказала, что ее укусила собака. У пострадавшей торчала кость, в таких случаях врачи удаляют фалангу, а порой еще и часть следующей. Однако хирурги выбрали другую методику. Пациентке на травмированную область пересадили новую кожу. Эта операция называется кросс-пластикой.

- Удалось избежать ампутации пострадавшей фаланги и закрыть участок с обнаженной в результате травмирования костью, - сообщил хирург-травматолог ГБСМП Ростова-на-Дону Агоп Хазарян.

Женщине проведут еще одну операцию по пластике конечности и ногтевой пластины. Уже в скором времени травмированная рука ничем не будет отличаться от здоровой.
Фото: Ростов ру
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