В Ростове хирурги пришили пациенту палец



В БСМП Ростова пациенту провели операцию по восстановлению кисти руки. Ростовчанин попал в больницу накануне Нового года.



Пострадавшего с травматической ампутацией пальца доставили в медучреждение на «скорой». Его сразу направили в операционную. С помощью современного микроскопа с двухканальной ксеноновой подсветкой, благодаря которой врачи могут видеть все необходимое на мониторе, хирурги провели операцию.

- Была выполнена многочасовая микрохирургическая операция по восстановлению анатомической целостности руки командой мультидисциплинарных специалистов, среди которых были травматологи, нейрохирурги и сосудистые хирурги, - рассказали в Управлении здравоохранения Ростова. - На сегодняшний день функции повреждённого пальца начали восстанавливаться.



В настоящее время мужчина идёт на поправку.