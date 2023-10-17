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В Ростове 13-летней девочке в школе дверной ручкой оторвало палец

В Ростове 13-летней девочке в школе дверной ручкой оторвало палец
В Ростове-на-Дону врачи пришили 13-летней девочке палец, оторванный дверной ручкой. Об этом 17 октября рассказали в донском Минздраве.

Несчастный случай произошел с девочкой в школе. Она зацепилась кольцом за выступ дверной ручки и палец в районе средней фаланги полностью оторвало. Спустя 30 минут школьницу доставили в детский травматологический пункт городской клинической больницы № 20. Там врачи экстренно провели ей необходимые обследования и отправили в операционную.

Палец восстанавливали подростку в течение пяти часов. Медики наложили анастомозы вен, выполнили пластику артерий, сшили нервные стволы и провели металлоостеосинтез фаланги пальца.

К счастью, палец и его функции удалось полностью восстановить. В начале октября девочку выписали из медучреждения.
Фото: Rostov.ru
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