В Сальске водитель иномарки на скорости врезался в ограждение: видео

Фото и видео: соцсети.

В городе Сальске Ростовской области водитель иномарки на скорости врезался в ограждение. ДТП случилось днем 4 марта на улице Шолохова.Очевидцы аварии опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобиль после поворота начинает заносить. Вероятно, водитель не смог справиться с управлением. Через несколько секунд иномарка протаранила ограждение и от удара развернулась на 180 градусов.Официальной информации в УГИБДД по Ростовской области пока нет. Подробности случившегося уточняются.