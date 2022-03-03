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В Сальске водитель иномарки на скорости врезался в ограждение: видео

В Сальске водитель иномарки на скорости врезался в ограждение: видео
В городе Сальске Ростовской области водитель иномарки на скорости врезался в ограждение. ДТП случилось днем 4 марта на улице Шолохова.

Очевидцы аварии опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобиль после поворота начинает заносить. Вероятно, водитель не смог справиться с управлением. Через несколько секунд иномарка протаранила ограждение и от удара развернулась на 180 градусов.

Официальной информации в УГИБДД по Ростовской области пока нет. Подробности случившегося уточняются.
Фото и видео: соцсети.
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