Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Иномарка на полном ходу снесла ограждение в центре Ростова

Иномарка на полном ходу снесла ограждение в центре Ростова
В Ростове-на-Дону автомобиль, двигаясь на высокой скорости, врезался в ограждение в центральной части города. Свидетели инцидента опубликовали видео и фотографии с места событий в соцсетях.

ДТП случилось утром 22 марта на перекрестке улицы Максима Горького и Соборного переулка. Согласно опубликованным материалам, водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости протаранил ограждение, выехав на пешеходную зону.

По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате аварии никто не пострадал. Тем не менее автомобиль получил серьезные повреждения: деформированы боковая часть, бампер и капот, а также разбиты фары.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.