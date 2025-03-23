Иномарка на полном ходу снесла ограждение в центре Ростова

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону автомобиль, двигаясь на высокой скорости, врезался в ограждение в центральной части города. Свидетели инцидента опубликовали видео и фотографии с места событий в соцсетях.ДТП случилось утром 22 марта на перекрестке улицы Максима Горького и Соборного переулка. Согласно опубликованным материалам, водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости протаранил ограждение, выехав на пешеходную зону.По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате аварии никто не пострадал. Тем не менее автомобиль получил серьезные повреждения: деформированы боковая часть, бампер и капот, а также разбиты фары.