В Ростовской области водитель легковушки врезался в бетонное ограждение и погиб на месте
Трагический инцидент произошел в Ростовской области: водитель легкового автомобиля столкнулся с бетонным разделителем. Ночью 28 сентября на автомагистрали М-4 «Дон» в Октябрьском районе произошла смертельная авария.
Согласно информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, возле Краснокутского сельского поселения 37-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением. Легковой автомобиль на высокой скорости совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим полосы движения.
В результате этой ужасной аварии водитель скончался на месте происшествия.