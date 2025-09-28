Новости
В Ростовской области водитель легковушки врезался в бетонное ограждение и погиб на месте

Трагический инцидент произошел в Ростовской области: водитель легкового автомобиля столкнулся с бетонным разделителем. Ночью 28 сентября на автомагистрали М-4 «Дон» в Октябрьском районе произошла смертельная авария.

Согласно информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, возле Краснокутского сельского поселения 37-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением. Легковой автомобиль на высокой скорости совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим полосы движения.

В результате этой ужасной аварии водитель скончался на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция РО
