В Таганроге иномарка врезалась в столб



Легковой автомобиль врезался в столб в Таганроге Ростовской области. Происшествие случилось на улице Чехова в ночь на 17 ноября.



О ДТП рассказали свидетели. По их словам, водитель «Митсубиси Эклипс» на высокой скорости вылетел на тротуар, снёс ограду и врезался в столб. Капот иномарки оказался сильно повреждён, он стал похож на груду металла. Случай произошёл на участке между 16-м и 17-м переулками.



По предварительной информации, в результате происшествия ни один человек не пострадал.