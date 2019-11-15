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В Таганроге иномарка врезалась в столб

В Таганроге иномарка врезалась в столб
Легковой автомобиль врезался в столб в Таганроге Ростовской области. Происшествие случилось на улице Чехова в ночь на 17 ноября.

О ДТП рассказали свидетели. По их словам, водитель «Митсубиси Эклипс» на высокой скорости вылетел на тротуар, снёс ограду и врезался в столб. Капот иномарки оказался сильно повреждён, он стал похож на груду металла. Случай произошёл на участке между 16-м и 17-м переулками.

По предварительной информации, в результате происшествия ни один человек не пострадал.

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