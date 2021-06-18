В Ростове на Центральном рынке упавшее дерево повалило столб
В Ростове-на-Дону упавшее дерево повалило столб. ЧП случилось 21 июня в районе Центрального рынка - на пересечении улицы Московской с переулком Семашко.
Ствол упал прямо на линию электропередачи. Любопытно, что дерево разломилось пополам. Часть ствола повалила опору ЛЭП, которая была под напряжением.
По словам очевидцев, во время ЧП никто не пострадал. Не исключено, что причиной падения дерева стал сильный ветер. Синоптики прогнозируют порывы воздушных масс до 20 метров в секунду (70 километров в час) в ближайшие сутки. На Ростовскую область снова обрушилась пыльная буря. Вероятно, на этой неделе произойдет еще немало ЧП и разрушений.