Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Центральном рынке упавшее дерево повалило столб

В Ростове на Центральном рынке упавшее дерево повалило столб
В Ростове-на-Дону упавшее дерево повалило столб. ЧП случилось 21 июня в районе Центрального рынка - на пересечении улицы Московской с переулком Семашко.

Ствол упал прямо на линию электропередачи. Любопытно, что дерево разломилось пополам. Часть ствола повалила опору ЛЭП, которая была под напряжением.

По словам очевидцев, во время ЧП никто не пострадал. Не исключено, что причиной падения дерева стал сильный ветер. Синоптики прогнозируют порывы воздушных масс до 20 метров в секунду (70 километров в час) в ближайшие сутки. На Ростовскую область снова обрушилась пыльная буря. Вероятно, на этой неделе произойдет еще немало ЧП и разрушений.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.