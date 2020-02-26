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Упавшее дерево стало причиной пробки на Таганрогской в Ростове

Упавшее дерево стало причиной пробки на Таганрогской в Ростове
В Ростове упавшее дерево спровоцировало пробку на улице Таганрогской. Инцидент произошёл 28 февраля в районе Нефтяного переулка.

По словам свидетелей происшествия, сильным порывом ветром старое дерево повали на проезжую часть. Рухнувший ствол занял часть дороги, в итоге на этом участке образовалась пробка.

В результате происшествия никто не пострадал. В момент ЧП поблизости не было ни машин, ни прохожих.

Добавим, что несколькими днями ранее, 25 февраля, когда в Ростове усилился ветер, подобные происшествия произошли на улицах Мечникова, Первомайской и в переулке Университетском.

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