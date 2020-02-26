Упавшее дерево стало причиной пробки на Таганрогской в Ростове



В Ростове упавшее дерево спровоцировало пробку на улице Таганрогской. Инцидент произошёл 28 февраля в районе Нефтяного переулка.



По словам свидетелей происшествия, сильным порывом ветром старое дерево повали на проезжую часть. Рухнувший ствол занял часть дороги, в итоге на этом участке образовалась пробка.



В результате происшествия никто не пострадал. В момент ЧП поблизости не было ни машин, ни прохожих.



Добавим, что несколькими днями ранее, 25 февраля, когда в Ростове усилился ветер, подобные происшествия произошли на улицах Мечникова, Первомайской и в переулке Университетском.