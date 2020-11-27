Из-за ураганного ветра на Западном в Ростове упавшее дерево повредило ЛЭП

В Ростове ураганный ветер повалил дерево, которое упало на ЛЭП. Происшествие случилось 1 декабря в Советском районе города.Как рассказали спасатели ГО и ЧС, на улице Петрозаводской разбушевавшийся ветер повалил аварийное дерево. Ствол упал прямо на проезжую часть, зацепив линии электропередач. К счастью, в момент ЧП поблизости никого не оказалось.На место выехал дежурный расчет, который распилил дерево и дал автомобилистам проехать по дороге.Сильный ветер не только сорвал деревья, но и согнал воду с Дона. Из-за ветра посреди реки появились целые островки суши. Красивое зрелище сразу же омрачилось последствиями стихии: в домах людей возможна подача воды со сниженным давлением, а суда могут садиться на мель.Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра как минимум до конца суток. В экстренных случаях всегда звоните по телефону 112.