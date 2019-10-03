В Ростове мотоциклист попал в ДТП с участием такси



В Ростове мотоциклист попал в аварию с участием такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 октября на улице Белорусской.



В районе дома №70 молодой человек на автомобиле марки «Рено Логан» врезался мотоцикл, который двигался по главной дороге под управлением 29-летнего парня.



- В результате ДТП пострадал 29-летний мотоциклист, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Его с травмами доставили в больницу.



По факту случившегося проводится проверка.