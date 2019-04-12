Мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Ростове



В центре Ростова-на-Дону мотоциклист врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздней ночью 16 апреля на проспекте Ворошиловском.



По предварительным данным, около дома № 64 парень на мотоцикле марки «Стелс» на регулируемом перекрестке врезался в иномарку «Хендай Акцент», за рулем которого был 26-летний водитель.



- В результате аварии 18-летний шофер двухколесного транспорта получил различные травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.