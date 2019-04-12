Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Ростове

Мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Ростове
В центре Ростова-на-Дону мотоциклист врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздней ночью 16 апреля на проспекте Ворошиловском.

По предварительным данным, около дома № 64 парень на мотоцикле марки «Стелс» на регулируемом перекрестке врезался в иномарку «Хендай Акцент», за рулем которого был 26-летний водитель.

- В результате аварии 18-летний шофер двухколесного транспорта получил различные травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.