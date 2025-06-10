Короткое замыкание привело к пожару в ростовской многоэтажке

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В Ростове-на-Дону причиной пожара в многоэтажном доме стало короткое замыкание электропроводки. Происшествие случилось днем девятого июня на улице Батуринской.Огонь вспыхнул в квартире, находящейся на первом этаже жилого здания. Хозяйка квартиры услышала странный шум, исходивший из кухни. Зайдя в помещение, она увидела горящий духовой шкаф. Женщина успела выбежать из загоревшейся квартиры и вызвать пожарных.К месту происшествия быстро прибыли восемь пожарных и две единицы специализированной техники. Ограничить распространение огня, охватившего пять квадратных метров, получилось за двадцать минут.Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети.