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Короткое замыкание привело к пожару в ростовской многоэтажке

Короткое замыкание привело к пожару в ростовской многоэтажке

В Ростове-на-Дону причиной пожара в многоэтажном доме стало короткое замыкание электропроводки. Происшествие случилось днем девятого июня на улице Батуринской.

Огонь вспыхнул в квартире, находящейся на первом этаже жилого здания. Хозяйка квартиры услышала странный шум, исходивший из кухни. Зайдя в помещение, она увидела горящий духовой шкаф. Женщина успела выбежать из загоревшейся квартиры и вызвать пожарных.

К месту происшествия быстро прибыли восемь пожарных и две единицы специализированной техники. Ограничить распространение огня, охватившего пять квадратных метров, получилось за двадцать минут.

Согласно данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети.
Фото: Нейросеть
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