Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области короткое замыкание стало причиной жуткого пожара

В Ростовской области короткое замыкание стало причиной жуткого пожара

В Ростовской области трагический пожар унес жизнь 47-летней женщины. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС.

Происшествие случилось 31 мая в станице Верхнекундрюченской. Свидетели заметили клубы дыма и языки пламени, после чего незамедлительно вызвали пожарных. К моменту прибытия экстренных служб огнем было объято 25 квадратных метров площади.

Девять спасателей МЧС на трех единицах техники оперативно прибыли на место. В процессе ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме тело погибшей 47-летней женщины, которая, как выяснилось, была владелицей жилища. По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в электросети, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.