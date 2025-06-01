В Ростовской области короткое замыкание стало причиной жуткого пожара

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области трагический пожар унес жизнь 47-летней женщины. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС.Происшествие случилось 31 мая в станице Верхнекундрюченской. Свидетели заметили клубы дыма и языки пламени, после чего незамедлительно вызвали пожарных. К моменту прибытия экстренных служб огнем было объято 25 квадратных метров площади.Девять спасателей МЧС на трех единицах техники оперативно прибыли на место. В процессе ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме тело погибшей 47-летней женщины, которая, как выяснилось, была владелицей жилища. По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в электросети, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.