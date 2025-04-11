Короткое замыкание при зарядке электросамоката стало причиной пожара в Ростове

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростове-на-Дону 9 апреля на Делегатской улице возгорание частного домовладения произошло из-за электросамоката.Соседи первыми заметили пожар и сообщили о случившемся. Очевидцы увидели, как на соседнем участке полыхает дом. Дым и пламя были заметны издалека. К прибытию пожарных огонь распространился на 20 квадратных метров.Для ликвидации пожара были направлены 20 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.По информации от ГУ МЧС по Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал. В момент начала пожара хозяева отсутствовали.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное зарядкой аккумулятора электросамоката, оставленного без присмотра владельцами.