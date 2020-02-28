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К поиску доноров крови для пострадавшей в ДТП ростовчанки подключилась певица Дакота

К поиску доноров крови для пострадавшей в ДТП ростовчанки подключилась певица Дакота
К поиску доноров крови для ростовчанки, пострадавшей в ДТП, подключилась певица Дакота. Артистка разместила у себя на странице в «Инстаграме» пост с просьбой жителей Ростова и Ростовской области помочь собрать кровь для 19-летней Ирины К.

Трагедия произошла 25 февраля. Вместе с молодым человеком Ира села в такси, но не отьехала машина и 100 метров, как в них врезался автомобиль. У девушки диагностировали множественные травмы, отёк мозга.

Сейчас она в реанимации и нуждается в донорах крови для лечения. Родственники в соцсетях бросили клич с просьбой оказать помощь и сдать для Иры кровь.

Что касается водителя, ставшего виновником аварии, он не только скрылся с места ЧП, но и вовсе ездил за рулём без прав.

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