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Врачи борются за жизнь 19-летней девушки, пострадавшей в ДТП в Ростовской области. Портал DonDay сообщает, что Ульяна находится в реанимации.Вечером 15 июля компания друзей каталась по городу на автомобиле «Дэу Нексия». На улице Открытой водитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.В результате аварии один из пассажиров, 17-летний Максим, погиб на месте ДТП. Его 19-летняя сестра Ульяна получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы.Водитель и еще один пассажир получили менее серьезные травмы. У 18-летнего Данила и 19-летнего Влада были диагностированы черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были раны на руке и голове, которые пришлось зашивать. Оба парня также находятся в больнице.