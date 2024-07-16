Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врачи борются за жизнь 19-летней девушки, пострадавшей в ДТП в Ростовской области

Врачи борются за жизнь 19-летней девушки, пострадавшей в ДТП в Ростовской области
Врачи борются за жизнь 19-летней девушки, пострадавшей в ДТП в Ростовской области. Портал DonDay сообщает, что Ульяна находится в реанимации.

Вечером 15 июля компания друзей каталась по городу на автомобиле «Дэу Нексия». На улице Открытой водитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.

В результате аварии один из пассажиров, 17-летний Максим, погиб на месте ДТП. Его 19-летняя сестра Ульяна получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы.

Водитель и еще один пассажир получили менее серьезные травмы. У 18-летнего Данила и 19-летнего Влада были диагностированы черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были раны на руке и голове, которые пришлось зашивать. Оба парня также находятся в больнице.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.