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В Ростове 87-летний дедушка оказался в больнице после падения в автобусе

В Ростове 87-летний дедушка оказался в больнице после падения в автобусе

В Ростове-на-Дону пожилой мужчина попал в больницу после происшествия в общественном транспорте. Информацию об этом предоставили в областном отделе ГИБДД.

Происшествие случилось 25 марта в 11:00. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автобуса марки «НЕФАЗ 5299» ехал по улице Вавилова в направлении переулка Изыскательского. Возле здания № 71 «О» на улице Вавилова водитель резко затормозил, чтобы высадить пассажиров на остановке. Из-за внезапного торможения 87-летний пассажир потерял равновесие и упал внутри автобуса.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате инцидента пострадал 87-летний пенсионер. Пожилого мужчину с травмами доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Фото:Rostov.ru
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