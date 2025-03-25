В Ростове 87-летний дедушка оказался в больнице после падения в автобусе

Фото:Rostov.ru

В Ростове-на-Дону пожилой мужчина попал в больницу после происшествия в общественном транспорте. Информацию об этом предоставили в областном отделе ГИБДД.Происшествие случилось 25 марта в 11:00. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автобуса марки «НЕФАЗ 5299» ехал по улице Вавилова в направлении переулка Изыскательского. Возле здания № 71 «О» на улице Вавилова водитель резко затормозил, чтобы высадить пассажиров на остановке. Из-за внезапного торможения 87-летний пассажир потерял равновесие и упал внутри автобуса.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате инцидента пострадал 87-летний пенсионер. Пожилого мужчину с травмами доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.