В ДТП в центре Ростова пострадал 33-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону в ДТП травмы получил водитель легкового авто. Происшествие случилось 25 февраля приблизительно в 11 часов утра рядом со зданием № 23 в переулке Островского.Согласно предварительным данным, мужчина 49 лет, управлявший автомобилем марки «Хендай Н», ехал по Береговой улице в направлении Большой Садовой. Одновременно по главной дороге двигался 33-летний водитель за рулем «Тойоты Сцион». Водитель «Хендай» не уступил дорогу «Тойоте», что стало причиной столкновения машин на большой скорости.По информации областной Госавтоинспекции, в результате инцидента травмы получил 33-летний водитель «Тойоты». Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.