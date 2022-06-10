В Ростове 16-летний скутерист пострадал в ДТП с иномаркой

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону скутерист врезался в иномарку. Происшествие случилось 12 июня около 15:30.По предварительным данным, 16-летний парень ехал на скутере MEITIAN по улице Глинки. В районе дома № 148 он отвлекся от управления транспортом и на скорости врезался иномарку "Хендай Солярис", за рулем которой находился 25-летний молодой человек. От удара подросток упал на землю.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель двухколесного транспорта получил несколько травм и был доставлен в городскую больницу.