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В Ростове 16-летний скутерист пострадал в ДТП с иномаркой

В Ростове 16-летний скутерист пострадал в ДТП с иномаркой

В Ростове-на-Дону скутерист врезался в иномарку. Происшествие случилось 12 июня около 15:30.

По предварительным данным, 16-летний парень ехал на скутере MEITIAN по улице Глинки. В районе дома № 148 он отвлекся от управления транспортом и на скорости врезался иномарку "Хендай Солярис", за рулем которой находился 25-летний молодой человек. От удара подросток упал на землю.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель двухколесного транспорта получил несколько травм и был доставлен в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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