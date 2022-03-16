В Ростове 16-летний подросток едва не погиб под колесами иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 16-летний подросток попал под колеса иномарки. ДТП случилось вечером 17 марта на Театральном проспекте.По предварительной информации, около 18 часов 50-летний водитель Audi Q7 ехал поворачивал на проспект Шолохова. В районе дома №1 на проезжую часть вышел 16-летний парень. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил подростка на «зебре». От удара парень отлетел на несколько метров и упал на асфальт.- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.