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В Аксае 13-летний подросток попал под колеса иномарки

В Аксае 13-летний подросток попал под колеса иномарки
В Аксае водитель иномарки сбил 13-летнего подростка. ДТП случилось 12 апреля около 9:30.

По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро» ехал по улице Садовой. В районе дома № 8 подросток выскочил на нерегулируемый переход, и водитель не успел остановиться. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - маленький пешеход оказался под колесами.

- В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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