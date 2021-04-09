В Аксае 13-летний подросток попал под колеса иномарки

В Аксае водитель иномарки сбил 13-летнего подростка. ДТП случилось 12 апреля около 9:30.По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро» ехал по улице Садовой. В районе дома № 8 подросток выскочил на нерегулируемый переход, и водитель не успел остановиться. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - маленький пешеход оказался под колесами.- В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.