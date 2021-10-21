В Новочеркасске 18-летний парень попал под колеса иномарки

В Новочеркасске водитель «БМВ» сбил пешехода. Авария произошла утром 22 октября.33-летний автомобилист за рулем иномарки ехал по переулку Баклановскому. В районе пересечения с улицей Кривошлыкова на дорогу вышел 18-летний парень. Пешеход переходил проезжую часть по «зебре». Водитель БМВ ударил по тормозам, но было уже поздно - парень попал под колеса.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшего с травмами доставили в больницу.