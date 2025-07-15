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В Ростове 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В Ростове 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В Ростове-на-Дону десятилетний велосипедист стал участником дорожного происшествия с автомобилем иностранного производства. Информацию об этом инциденте предоставили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 14 июля приблизительно в 19:00 на улице Портовой. Недалеко от здания под номером 279 Б, молодой человек 22 лет, управлявший автомобилем марки «Сузуки», двигался по проезжей части. В то же время по тротуару передвигался мальчик на велосипеде. Водитель «Сузуки» совершил остановку перед нерегулируемым перекрестком, чтобы дать возможность проехать другим транспортным средствам. В этот момент ребенок принял решение пересечь дорогу и столкнулся с неподвижным автомобилем.

Вследствие данного происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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