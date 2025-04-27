Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове под колеса иномарки попал 16-летний велосипедист

В Ростове под колеса иномарки попал 16-летний велосипедист

В Ростове-на-Дону автомобиль иностранного производства совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло двадцать шестого апреля в 18:45 возле дома номер 84 по улице 2-й Краснодарской. По предварительным сведениям, сорокадвухлетний водитель автомобиля «Инфинити QX50», двигаясь по проезжей части, допустил столкновение с 16-летним подростком, который ехал на велосипеде в попутном направлении с правой стороны дороги.

В Госавтоинспекции Ростовской области уточнили, что легковой автомобиль иностранного производства сбил юного велосипедиста во время движения.

Пострадавшего в результате аварии подростка госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.