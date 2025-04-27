В Ростове под колеса иномарки попал 16-летний велосипедист

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В Ростове-на-Дону автомобиль иностранного производства совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло двадцать шестого апреля в 18:45 возле дома номер 84 по улице 2-й Краснодарской. По предварительным сведениям, сорокадвухлетний водитель автомобиля «Инфинити QX50», двигаясь по проезжей части, допустил столкновение с 16-летним подростком, который ехал на велосипеде в попутном направлении с правой стороны дороги.В Госавтоинспекции Ростовской области уточнили, что легковой автомобиль иностранного производства сбил юного велосипедиста во время движения.Пострадавшего в результате аварии подростка госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.