Фото: УГИБДД РО

В Ростове 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки. Инцидент произошел 24 мая.Предварительно, на улице Еляна водитель автомобиля «Рено Сандеро» въехал на дворовую территорию. В тот же момент ребенок, двигавшийся на велосипеде, внезапно съехал с тротуара на дорогу. После чего автомобиль сбил велосипедиста.Как уточнили в региональной госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.