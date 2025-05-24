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В Ростове 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки

В Ростове 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки
В Ростове 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки. Инцидент произошел 24 мая.

Предварительно, на улице Еляна водитель автомобиля «Рено Сандеро» въехал на дворовую территорию. В тот же момент ребенок, двигавшийся на велосипеде, внезапно съехал с тротуара на дорогу. После чего автомобиль сбил велосипедиста.

Как уточнили в региональной госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД РО
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