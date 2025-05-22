В Батайске под колеса иномарки попал 14-летний мальчик на самокате

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области зафиксирован инцидент, в котором четырнадцатилетний подросток, управлявший самокатом, получил травмы в результате столкновения с автомобилем. Происшествие произошло 21 мая в 19:06 в городе Батайске.Согласно предварительной информации, инцидент развернулся возле дома № 117 на улице Комсомольской, где 14-летний юноша передвигался на самокате. Одновременно с этим по главной магистрали двигался 39-летний водитель за рулем автомобиля «Джили Эмгранд 7». Предполагается, что подросток должен был уступить дорогу автомобилю, но предпринял попытку быстро пересечь проезжую часть. В результате этого маневра произошло столкновение между самокатом и автомобилем.В пресс-службе ГИБДД Ростовской области сообщили, что четырнадцатилетний подросток, получивший повреждения в результате аварии, был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.