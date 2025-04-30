Жительница Ростовской области едва не пострадала при пожар

Фото: администрация Волгодонска

В Ростовской области 29 апреля едва не случилась беда с пожилой женщиной из-за возникшего пожара. Инцидент произошел в Волгодонске, по адресу улица Гагарина, дом 27.Около половины шестого вечера возгорание началось в квартире, расположенной на шестом этаже. Дым быстро распространился по лестничной площадке и стал проникать в соседние квартиры. Почувствовав сильный запах дыма, жильцы незамедлительно вызвали пожарных.Как сообщили в администрации города, причиной пожара стал старый телевизор с кинескопом. Огонь перекинулся с него на деревянные предметы интерьера и личные вещи пенсионерки, проживающей в квартире. Площадь пожара составила три квадратных метра.На место происшествия прибыли восемь пожарных из 26 пожарно-спасательной части для ликвидации возгорания. Полностью потушить пожар удалось примерно к 18:30.