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Жительница Ростовской области едва не пострадала при пожар

Жительница Ростовской области едва не пострадала при пожар

В Ростовской области 29 апреля едва не случилась беда с пожилой женщиной из-за возникшего пожара. Инцидент произошел в Волгодонске, по адресу улица Гагарина, дом 27.

Около половины шестого вечера возгорание началось в квартире, расположенной на шестом этаже. Дым быстро распространился по лестничной площадке и стал проникать в соседние квартиры. Почувствовав сильный запах дыма, жильцы незамедлительно вызвали пожарных.

Как сообщили в администрации города, причиной пожара стал старый телевизор с кинескопом. Огонь перекинулся с него на деревянные предметы интерьера и личные вещи пенсионерки, проживающей в квартире. Площадь пожара составила три квадратных метра.

На место происшествия прибыли восемь пожарных из 26 пожарно-спасательной части для ликвидации возгорания. Полностью потушить пожар удалось примерно к 18:30.
Фото: администрация Волгодонска
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