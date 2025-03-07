В Ростове в результате возгорания в частном доме пострадала пожилая женщина

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростове-на-Дону в результате возгорания в частном доме пострадала пожилая женщина. Инцидент произошёл 7 марта на улице Боряна.Пожилая женщина проснулась рано утром от запаха дыма в доме. Причиной возгорания стала горящая кровля двухэтажного здания. Вероятно, женщина пыталась самостоятельно потушить пожар, из-за чего получила ожоги.Соседи заметили пламя и вызвали пожарных.— Огонь был локализован на площади 100 квадратных метров, — уточнили в региональном управлении МЧС. — Женщину с ожогами доставили в больницу.