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В Ростове в результате возгорания в частном доме пострадала пожилая женщина

В Ростове в результате возгорания в частном доме пострадала пожилая женщина
В Ростове-на-Дону в результате возгорания в частном доме пострадала пожилая женщина. Инцидент произошёл 7 марта на улице Боряна.

Пожилая женщина проснулась рано утром от запаха дыма в доме. Причиной возгорания стала горящая кровля двухэтажного здания. Вероятно, женщина пыталась самостоятельно потушить пожар, из-за чего получила ожоги.

Соседи заметили пламя и вызвали пожарных.

— Огонь был локализован на площади 100 квадратных метров, — уточнили в региональном управлении МЧС. — Женщину с ожогами доставили в больницу.
Фото: ГУ МЧС РО
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