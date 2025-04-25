В Ростове во время пожара в пятиэтажке ожоги получила 50-летняя женщина

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В Ростове-на-Дону в результате возгорания в многоквартирном доме пострадала 50-летняя собственница жилья. Информацию предоставили в администрации Пролетарского района города.Инцидент произошел в пятиэтажном здании приблизительно в 08:50 по адресу: улица Вити Черевичкина, 91А, строение 2. Первыми о начале пожара сообщили жильцы, почувствовав выраженный запах дыма. Заметив задымление на лестничной клетке, они вызвали службу пожарной охраны. Установлено, что очаг возгорания находился в квартире на верхнем этаже, принадлежащей женщине 50 лет.На место происшествия быстро прибыли 26 сотрудников МЧС и семь единиц специализированной техники. К 09:16 пожар, охвативший площадь 17 квадратных метров, был полностью ликвидирован.Согласно информации пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, спасатели вынесли 50-летнюю женщину из горящей квартиры. Пострадавшую с термическими ожогами отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.