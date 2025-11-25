Новости
СУ СК возбудило уголовное дело после атаки БПЛА на Ростовскую область

СУ СК возбудило уголовное дело после атаки БПЛА на Ростовскую область
СУ СК России возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает ведомство.

В ночь на 25 ноября в донском регионе произошла масштабная атака дронов. Наибольшие повреждения получили Таганрог и Неклиновский район. В результате этой крупной аварии погибли три человека, восемь получили ранения.

На земле возникли значительные разрушения. Пострадало более 10 жилых домов, а также здания социальных и промышленных объектов.

По данным Минобороны РФ, за одну ночь было сбито 16 беспилотников.

После нападения Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации инициировало уголовное дело по статье "Террористический акт".
Фото: Дондей
