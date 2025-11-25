СУ СК возбудило уголовное дело после атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: Дондей

СУ СК России возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщает ведомство.В ночь на 25 ноября в донском регионе произошла масштабная атака дронов. Наибольшие повреждения получили Таганрог и Неклиновский район. В результате этой крупной аварии погибли три человека, восемь получили ранения.На земле возникли значительные разрушения. Пострадало более 10 жилых домов, а также здания социальных и промышленных объектов.По данным Минобороны РФ, за одну ночь было сбито 16 беспилотников.После нападения Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации инициировало уголовное дело по статье "Террористический акт".