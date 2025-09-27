Новости
На Дону в результате атаки БПЛА произошел пожар на газораспределительной станции

В Ростовской области в результате атаки беспилотника случилось возгорание на объекте газораспределительной станции. Происшествие случилось в ночь на 27 сентября в Тарасовском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, пожар был быстро ликвидирован, в данный момент ведутся восстановительные работы.

Информации о пострадавших среди населения не поступало.

Донской регион подвергся масштабной атаке БПЛА. Силами ПВО дроны были уничтожены над территориями шести районов: Тарасовского, Миллеровского, Милютинского, Кашарского, Каменского и Красносулинского.
Фото: МЧС РО
