На Дону в результате атаки БПЛА произошел пожар на газораспределительной станции
В Ростовской области в результате атаки беспилотника случилось возгорание на объекте газораспределительной станции. Происшествие случилось в ночь на 27 сентября в Тарасовском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
По информации главы региона, пожар был быстро ликвидирован, в данный момент ведутся восстановительные работы.
Информации о пострадавших среди населения не поступало.
Донской регион подвергся масштабной атаке БПЛА. Силами ПВО дроны были уничтожены над территориями шести районов: Тарасовского, Миллеровского, Милютинского, Кашарского, Каменского и Красносулинского.