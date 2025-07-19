Фото: Donday.

В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В микрорайоне Лиховском города Каменска-Шахтинского из-за падения обломков дрона загорелись несколько частных домов. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, один человек получил травмы.В Каменском районе из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор, что привело к отключению высоковольтной линии. Без электричества остались пять населённых пунктов с населением около двух тысяч человек.В Донецке из-за падения осколков беспилотника случился ландшафтный пожар.