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В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись дома

В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись дома
В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись дома. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В микрорайоне Лиховском города Каменска-Шахтинского из-за падения обломков дрона загорелись несколько частных домов. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, один человек получил травмы.

В Каменском районе из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор, что привело к отключению высоковольтной линии. Без электричества остались пять населённых пунктов с населением около двух тысяч человек.

В Донецке из-за падения осколков беспилотника случился ландшафтный пожар.
Фото: Donday.
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