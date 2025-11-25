Фото: Дондей

В Таганроге жители поврежденных при атаке БПЛА домов получат выплаты. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова 25 ноября.С утра комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки проводит поквартирный обход. Специалисты определяют размер ущерба, чтобы назначить соответствующую компенсацию. Помимо этого, начался прием документов от жителей поврежденных домов.Людям, которые остались без жилья, будут предоставлены места в ПВР.Глава приморского города рекомендует обращаться по этим и другим вопросам в управление ГО и ЧС, по адресу: улица Морозова, 8. В свою очередь консультацию также можно получить по телефону горячей линии Управления защиты от ЧС: +7 (8634) 37-50-8.Напомним, что в ночь на 25 ноября над Ростовской областью были уничтожены 16 летательных аппаратов. Основной удар пришелся на Неклиновский район. В результате происшествия погибли три человека, а восемь пострадали. Оказались повреждены социальные и промышленные объекты, а также транспортная инфраструктура.